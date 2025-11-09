Педагоги из Хабаровского края вошли в «Созвездие флагманов образования»

Подведены итоги регистрации участников проекта «Флагманы образования», реализуемого в рамках Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как напоминает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Всего было подано более 100 тысяч заявок из всех субъектов Российской Федерации, включая 1645 из Хабаровского края. Проект направлен на профессиональное развитие и карьерный рост в образовательной сфере.
По словам представителей министерства образования и науки Хабаровского края, участие в конкурсе способствует профессиональному и личностному росту студентов, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений, организаций культуры, спорта и молодежной политики. Победителям предоставляются уникальные возможности: включение в кадровый резерв разных уровней (муниципального, регионального, федерального), получение именного сертификата, подбор наставника или подопечного для совместной реализации проектов, а также доступ к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования».
Заявки от Хабаровского края были поданы по нескольким направлениям: «Государство», «Медиа», «Культура» и «Наставничество». Конкурсные этапы продолжатся дистанционно, победители региональных туров получат приглашение на финальные мероприятия в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Ставропольском крае.
Кроме того, прошел конкурс среди кандидатов в члены экспертного сообщества «Созвездие Флагманов образования». Из числа победителей выбраны 100 педагогов, руководителей и общественных деятелей из 53 регионов России. Среди них педагоги Хабаровского края: учитель русского языка и литературы Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре, методист информационно-методического центра Комсомольска-на-Амуре Ольга Васенко и преподаватель Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша Ирина Кальницкая.