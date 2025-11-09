Педагоги из Хабаровского края вошли в «Созвездие флагманов образования»

По словам представителей министерства образования и науки Хабаровского края, участие в конкурсе способствует профессиональному и личностному росту студентов, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений, организаций культуры, спорта и молодежной политики. Победителям предоставляются уникальные возможности: включение в кадровый резерв разных уровней (муниципального, регионального, федерального), получение именного сертификата, подбор наставника или подопечного для совместной реализации проектов, а также доступ к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования».