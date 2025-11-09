Ричмонд
Егор Крид обратился к музыкальному колледжу имени Мурова в Новосибирске

Он просит взять на обучение 19-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

Егор Крид записал видео, в котором обратился к колледжу имени Мурова в Новосибирске. Он попросил взять на бесплатное обучение 19-летнего Славу Проскурина — парня с особенностями развития, с которым познакомился несколько лет назад на концерте в Сибири.

— Слава особенный плюс очень талантливый парень. Мы со Славой вместе выступали на фестивале «Белая трость» в Москве в 2015 году, — рассказал Крид.

Сам Слава на встрече рассказал, что его не берут учиться в колледж, объясняя тем, что у них нет эстрадно-вокального направления. Также на встрече певец пообещал подарить Славе звуковую карту, чтобы парень мог развиваться в диджеинге.