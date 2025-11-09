Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 ноября

Практически весь месяц находится в распоряжении Скорпионов: большую часть ноября Солнце находится в их знаке, и в воскресенье они тоже будут чувствовать себя в своей тарелке. «Шпионские игры» этого дня с их тайными замыслами и неочевидными мотивами окружающих быстро падут перед их природной интуицией и проницательностью. Они смело могут попробовать обернуть любые ситуации в свою пользу.