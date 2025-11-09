Бровки домиком: биолог раскрыла секрет собачьей мимики

Собаки умеют очаровывать людей особой мимикой. Одним из ярких примеров является движение бровей, которое хозяева называют «бровки домиком». Научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Ольга Сибирякова рассказала KP.RU, что означает этот сигнал.
— Собаки способность копировать мимику человека используют по полной программе. Видимо, в древности, когда собаки еще начинали сосуществовать с людьми, эта способность делать «бровки домиком» давала псам определенное преимущество, — объяснила специалист.
На заре приручения такая мимика помогала собакам вызывать доверие и казаться более милыми, что давало им преимущество при совместной жизни с людьми. По словам эксперта, сегодня «бровки домиком» помогают питомцам находить общий язык с хозяином.
— «Умилительная» мимика определенно открывала двери к сердцу человека и к его замечательным продуктовым запасам. И сегодня собаки этой мимикой мастерски пользуются, когда им что-то нужно от человека — хотя бы поглаживание или другая ласка, — добавила биолог.
Эксперт отметила, что собаки и кошки считывают мимику человека, поэтому внимательный хозяин может использовать выражения лица для общения с питомцем.