Бровки домиком: биолог раскрыла секрет собачьей мимики

— «Умилительная» мимика определенно открывала двери к сердцу человека и к его замечательным продуктовым запасам. И сегодня собаки этой мимикой мастерски пользуются, когда им что-то нужно от человека — хотя бы поглаживание или другая ласка, — добавила биолог.