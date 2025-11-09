В МВД перечислили семь популярных у мошенников тем объявлений

В перечне объявления о финансовых услугах — быстрых займах, выгодных инвестициях, возврате долгов. Также мошенники дают объявления с предложением работы и подработки. Правоохранители напомнили, что настороженность должны вызывать предложения для работников без опыта, с обещанием лёгкого заработка и быстрых денег за работу в течение нескольких часов, а также с требованием оплатить регистрацию или обучение.