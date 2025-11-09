В МВД перечислили семь популярных у мошенников тем объявлений

Аферисты используют семь основных типов объявлений, чтобы привлечь потенциальных жертв. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД.
В перечне объявления о финансовых услугах — быстрых займах, выгодных инвестициях, возврате долгов. Также мошенники дают объявления с предложением работы и подработки. Правоохранители напомнили, что настороженность должны вызывать предложения для работников без опыта, с обещанием лёгкого заработка и быстрых денег за работу в течение нескольких часов, а также с требованием оплатить регистрацию или обучение.
Кроме того, мошенническая схема может основываться на объявлении об услугах ЖКХ.
«Это поддельные объявления о проверке счетчиков, сантехнических или электромонтажных работах, где мастера берут деньги и исчезают», — сказано в публикации.
Аферисты часто дают объявления об аренде или продаже жилья по низким ценам, а также продаже дешёвых товаров. Кроме того, аферисты делают ставку на объявления о социальных услугах (оформлении субсидий, получении льгот). Ещё один инструмент аферистов — листовки с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты.
