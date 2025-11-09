Астроном Киселев раскрыл план, если летящий к Земле 3I/ATLAS окажется НЛО

В случае обнаружения инопланетной цивилизации страны всего мира, вероятно, начнут сотрудничать по этому вопросу или создадут специальное агентство, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, межзвёздный объект 3I/ATLAS, который, по словам гарвардского астрофизика Ави Леба, может быть разумным пришельцем из другой звездной системы, продолжает приближаться к Земле. Объект ранее изменил свой цвет. К нашей планете он может приблизиться уже 19 декабря.
Астроном подчеркнул, что Земля — уникальная планета, сформированная наиболее подходяще для появления на ней жизни.
«Нет конкретного плана, как будем устанавливать контакт с инопланетной цивилизацией. Тем более любой план потребует согласия либо большинства стран, либо малую часть из них. К тому же на данный момент это не первостепенная необходимость. Пока нет явных признаков контакта, это событие остается в научной фантастике и теоретических рассуждениях. Государства и международные организации фокусируются на более насущных и вероятных угрозах — климатические изменения, экономические кризисы, локальные военные конфликты», — отметил Киселев.
По словам специалиста, если наличие инопланетной цивилизации все же будет достоверно установлено, страны, вероятно, организуют общее обсуждение этого вопроса.
«Если же факт обнаружения внеземной жизни будет неоспоримо установлен, то будет предпринята попытка организовать глобальную реакцию через ООН или специализированное агентство. Это позволит привлечь к решению проблемы все страны, а не только те, кто обладает передовыми технологиями», — подчеркнул астроном.
Ранее астроном Киселев рассказал о секретных исследованиях по поиску инопланетян.