Астроном Киселев раскрыл план, если летящий к Земле 3I/ATLAS окажется НЛО

«Нет конкретного плана, как будем устанавливать контакт с инопланетной цивилизацией. Тем более любой план потребует согласия либо большинства стран, либо малую часть из них. К тому же на данный момент это не первостепенная необходимость. Пока нет явных признаков контакта, это событие остается в научной фантастике и теоретических рассуждениях. Государства и международные организации фокусируются на более насущных и вероятных угрозах — климатические изменения, экономические кризисы, локальные военные конфликты», — отметил Киселев.