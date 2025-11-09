Ричмонд
Биолог назвала простые способы расположить к себе домашнего питомца

Биолог Сибирякова: Для кошек сигналом дружбы является медленное моргание.

Источник: Комсомольская правда

Если вы хотите наладить контакт с кошкой или собакой, важно учитывать язык тела питомцев. Животные воспринимают наши жесты и позы иначе. Научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Ольга Сибирякова рассказала KP.RU, как «подружиться» с питомцем.

— Допустим, для кошек сигналом дружеского отношения является медленное моргание. Если вы, глядя на кошку, начнете медленно моргать, то можете вызвать в ответ ее симпатию, — пояснила эксперт.

Биолог объяснила, что при знакомстве собаки предпочитают подходить боком и двигаться по кругу, чтобы показать отсутствие агрессии, тогда как прямой лобовой контакт они воспринимают как угрозу.

— Когда человек прямиком подходит к незнакомой собаке, пытается схватить ее за морду или не дай бог поцеловать — пес воспринимает это, как вероломное нападение, — подчеркнула Сибирякова.

Собака может испугаться, даже если человек не представляет опасности. Крупная порода, например овчарка, в такой ситуации может инстинктивно начать защищаться.