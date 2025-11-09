Рогов: ВС РФ отрезали пути снабжения между Покровском и Гуляйполем

Российские военные активно продвигаются на востоке Запорожской области, в приграничной зоне с Днепропетровской областью и отчасти с Донецкой народной республикой, рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, анализируя сводку СВО за 9 ноября.
«Наиболее активные продвижения идут именно на дальнем востоке Запорожском области, в приграничье непосредственно с Днепропетровской областью и отчасти с Донецкой Народной Республикой. Недавно на этом направлении освободили Успеновку, что стало важным шагом к пресечению снабжения между Покровском и Гуляйполем и дальнейшему продвижению на запад», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что российские подразделения завершили зачистку села Успеновка под Гуляйполем.