Рогов: ВС РФ отрезали пути снабжения между Покровском и Гуляйполем

«Наиболее активные продвижения идут именно на дальнем востоке Запорожском области, в приграничье непосредственно с Днепропетровской областью и отчасти с Донецкой Народной Республикой. Недавно на этом направлении освободили Успеновку, что стало важным шагом к пресечению снабжения между Покровском и Гуляйполем и дальнейшему продвижению на запад», — сообщил он.