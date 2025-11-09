55 хабаровчан отдали мошенникам 37 миллионов рублей на этой неделе

55 жителей Хабаровского края за минувшую неделю с 3 по 9 ноября отдали свои деньги дистанционным мошенникам. Общая сумма ущерба превысила 37 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Наиболее распространённым видом обмана стали звонки от лжесотрудников силовых и финансовых структур — зафиксирован 21 такой случай. Злоумышленники убеждали граждан, что их деньги находятся под угрозой, и предлагали перевести средства на «безопасные счета» или передать курьеру для «декларирования».
В 17 случаях потерпевшие переводили деньги через систему быстрых платежей за несуществующие товары и услуги. После отправки средств продавцы переставали выходить на связь, а вернуть переводы не удавалось.
В десяти эпизодах мошенники получили доступ к деньгам через похищенные банковские карты или мобильные телефоны, где были установлены онлайн-приложения банков. Три жителя края лишились средств, поверив в предложения о заработке на бирже и инвестициях под высокий процент.
В четырёх случаях злоумышленники действовали через интернет и мессенджеры: двое жителей края перевели деньги по просьбе «знакомого», чей аккаунт оказался взломан. Ещё двое хабаровчан перешли по фишинговым ссылкам, после чего с их счетов автоматически списались средства.
По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.