Проспект 100-летия Владивостока планируют расширить из-за «выделенки»

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока ликвидировали полосу для общественного транспорта на одном из участков на проспекте 100-летия Владивостока.
Проанализировав опыт эксплуатации, они пришли к выводу, что «выделенка» создаёт аварийные ситуации на участке от улицы Бородинской до остановки «Парк Победы». Здесь уже убрали соответствующую разметку.
По сообщению ЦОДД, специалисты продолжают обустройства инфраструктуры выделенных полос для общественного транспорта. Они завершают нанесение разметки, а в некоторых местах — проводят её корректировки для более удобного проезда.
Кроме того, специалисты пришли к выводу, что для нормального функционирования выделенной полосы необходимо расширить проезжую часть на проспекте 100-летия Владивостока в районе АЗС на «Магнитогорской».
Очередь на заправку занимает крайнюю правую полосу проспекта в направлении на выезде из города. При запуске «выделенки» для общественного транспорта необходимо создать дополнительные полосы торможения перед въездом на АЗС.