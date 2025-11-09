Офицер Дандыкин: ВСУ попытается вывезти из Мирнограда офицеров НАТО

В Мирнограде (до 2016 года — Димитров) остаются порядка 2−3 тысяч боевиков ВСУ рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В том числе, по его словам, в городе могли остаться иностранные специалисты.
«Мирноград — это город-спутник Красноармейска. Мы его полностью не перекрыли, но блокируем артиллерией и беспилотниками. По факту там ещё работы много, выкуривать их надо. Я думаю, что это займет неделю-две, тем более, что ВСУ пытаются так или иначе перебрасывать силы или блокировать и с внешнего контура, и с внутреннего, пытаются вырваться», — объяснил офицер.
Дандыкин отметил, что в Мирнограде и покровске могут оставаться ценные западные специалисты или знаковые нацисты, которых ранее пытался эвакуировать десант Главного управления разведки (ГУР) Украины, ликвидированный ВС РФ.
«Прежде всего сейчас они будут пытаться пробиваться, чтобы эвакуировать этих иностранцев и нацистов, чтобы не попали они в плен. Будут пытаться прорваться и оголять другие направления», — уточнил он.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили, что российским бойцам удалось взять под контроль западную часть расположенного между Красноармейском и Мирноградом села Ровное.