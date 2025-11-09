Диетолог Селезнева ответила, сколько фейхоа можно съесть за день без вреда

В течение дня можно съедать не более 300 граммов фейхоа без вреда для здоровья, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
Это примерно 9−10 средних по размеру плодов или 5−6 крупных.
«За день можно съесть 200−300 граммов фруктов, в том числе фейхоа. Главное — следить за нормой сахаров в день, которые содержатся не только во фруктах и сухофруктах, но и в других продуктах», — отметила специалист.
Специалисты отмечают, что плоды фейхоа очень полезны для человека. Антиоксиданты в составе этого фрукта защищают клетки от повреждения свободными радикалами, а витамины А и С повышают иммунитет.
Кроме того, плоды фейхоа полезны для работы желудочно-кишечного тракта, а также снижают уровень кровяного давления. Они помогают сохранить минерализацию зубной эмали, а высокое содержание цинка поддерживает женскую репродуктивную систем.
Однако некоторым людям фейхоа нужно есть с осторожностью. Например, при диабете, гипертиреозе, обострении заболеваний ЖКТ, склонности к аллергическим реакциям.
