Диетолог Селезнева ответила, сколько фейхоа можно съесть за день без вреда

Диетолог рассказала, почему важно не превышать норму употребления сахара за день, а также назвала неожиданные продукты, в которых есть сахар.

Источник: Аргументы и факты

В течение дня можно съедать не более 300 граммов фейхоа без вреда для здоровья, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.

Это примерно 9−10 средних по размеру плодов или 5−6 крупных.

«За день можно съесть 200−300 граммов фруктов, в том числе фейхоа. Главное — следить за нормой сахаров в день, которые содержатся не только во фруктах и сухофруктах, но и в других продуктах», — отметила специалист.

Специалисты отмечают, что плоды фейхоа очень полезны для человека. Антиоксиданты в составе этого фрукта защищают клетки от повреждения свободными радикалами, а витамины А и С повышают иммунитет.

Кроме того, плоды фейхоа полезны для работы желудочно-кишечного тракта, а также снижают уровень кровяного давления. Они помогают сохранить минерализацию зубной эмали, а высокое содержание цинка поддерживает женскую репродуктивную систем.

Однако некоторым людям фейхоа нужно есть с осторожностью. Например, при диабете, гипертиреозе, обострении заболеваний ЖКТ, склонности к аллергическим реакциям.

Ранее диетолог Селезнева ответила, сколько хурмы можно съесть в день без вреда.