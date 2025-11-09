Ричмонд
Токаев наградил Рыбакину орденом «Барыс» за выдающееся достижение

Источник: DKNews.kz

Президент Казахстана поздравил Елену Рыбакину с триумфом на Итоговом турнире WTA, передает DKNews.kz.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с блестящей победой на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который завершился в Эр-Рияде.

В своем поздравлении глава государства отметил выдающееся мастерство спортсменки и её несгибаемую волю к победе на престижных соревнованиях, подводящих итоги теннисного сезона.

«Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года. Выражаю Вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса» Касым-Жомарт Токаев.

По случаю спортивного триумфа и в знак признательности за значительный вклад в развитие и популяризацию тенниса в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Елены Рыбакиной орденом «Барыс» III степени.

Президент также пожелал спортсменке крепкого здоровья, благополучия и новых выдающихся достижений на благо Казахстана.

«Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!» Касым-Жомарт Токаев.

Победа Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA стала важным событием в истории отечественного спорта и укрепила позиции Казахстана на мировой теннисной арене.