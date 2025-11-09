Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке нашли живым попавшего под лавину геолога

Геолога, унесённого лавиной вместе с буровой установкой, искали 20 человек.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке найден пропавший при сходе лавины 29-летний геолог. Об этом информировал министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен. По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации», — написал Лебедев в социальной сети Вконтакте.

Ранее сообщалось, что вечером 8 ноября с площадки на территории Ангинского месторождения унесло буровую установку. При этом 39-летний рабочий погиб, а его напарник пропал.

Мужчина, унесённый лавиной, найден живым на Камчатке. Фото: СК.

В поисках пропавшего мужчины принимали участие порядка 20 человек, сообщил министр Лебедев.

Напомним, в октябре на Камчатке сотрудники МЧС искали шестерых туристов, которые поехали в лес на личном автомобиле и не вернулись в назначенный срок.

Как сотрудники МЧС нашли заблудившихся при восхождении на вулкан Баранского девять туристок и их гида, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше