На Камчатке нашли живым попавшего под лавину геолога

На Камчатке найден пропавший при сходе лавины 29-летний геолог. Об этом информировал министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен. По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации», — написал Лебедев в социальной сети Вконтакте.
Ранее сообщалось, что вечером 8 ноября с площадки на территории Ангинского месторождения унесло буровую установку. При этом 39-летний рабочий погиб, а его напарник пропал.
Мужчина, унесённый лавиной, найден живым на Камчатке. Фото: СК.
В поисках пропавшего мужчины принимали участие порядка 20 человек, сообщил министр Лебедев.
Напомним, в октябре на Камчатке сотрудники МЧС искали шестерых туристов, которые поехали в лес на личном автомобиле и не вернулись в назначенный срок.
Как сотрудники МЧС нашли заблудившихся при восхождении на вулкан Баранского девять туристок и их гида, читайте здесь на KP.RU.