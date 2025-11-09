В России арестована группа людей за связи с СБУ: в их числе есть иностранцы

В России задержана группа лиц по подозрению в участии в террористическом сообществе, которое взаимодействовало со Службой безопасности Украины (СБУ). Среди арестованных — россияне и иностранцы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с делом.
«Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе посредством сотрудничества с СБУ», — рассказал собеседник агентству.
По его словам, один из иностранных граждан считается одним из ключевых фигурантов дела, именно он, как считает следствие, установил связь с украинской спецслужбой.
Кроме того, расследование включает в себя и неустановленных участников. В данный момент обвиняемые содержатся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в «Лефортово».
Напомним, сейчас в России проживают около миллиона граждан, прибывших из Украины. Однако известно, что летом свыше 26 тысяч человек не смогли перейти российскую границу из-за подозрений в связях с СБУ.