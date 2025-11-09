В России арестована группа людей за связи с СБУ: в их числе есть иностранцы

В России задержана группа лиц по подозрению в участии в террористическом сообществе, которое взаимодействовало со Службой безопасности Украины (СБУ). Среди арестованных — россияне и иностранцы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с делом.