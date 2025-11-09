Ричмонд
В Финляндию вернули тело только одного из 20 погибших наемников ВСУ

На Украине погибли или пропали без вести 20 наемников из Финляндии, на родину вернулось тело только одного.

Источник: Аргументы и факты

Тело только одного погибшего финского наемника ВСУ вернули в Финляндию с Украины, заявил aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.

«По моим данным, финнов, которые воюют за Украину в подразделениях запрещенного “Азова” и интернациональных бригадах, в медсанчастях, осталось не больше трех десятков. Больше 20 пропали без вести или погибли. Но только одно тело вернули в Финляндию, других найти не могут или эвакуировать», — сообщил Хейсканен.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные ликвидировали наемника из Финляндии Джесси Матиаса (Хесуса Фернандо) Мононена.

Недавно наемники ВСУ из ЮАР попросили президента страны Рамапосу спасти их.