В Финляндию вернули тело только одного из 20 погибших наемников ВСУ

«По моим данным, финнов, которые воюют за Украину в подразделениях запрещенного “Азова” и интернациональных бригадах, в медсанчастях, осталось не больше трех десятков. Больше 20 пропали без вести или погибли. Но только одно тело вернули в Финляндию, других найти не могут или эвакуировать», — сообщил Хейсканен.