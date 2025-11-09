В Тульской, Брянской и Орловской областях объявили ракетную опасность

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал в Telegram губернатор Орловской области Андрей Клычков.