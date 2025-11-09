Ричмонд
В Тульской, Брянской и Орловской областях объявили ракетную опасность

Кроме того, ракетная опасность объявлена в Воронежской области.

Ракетная опасность объявлена в Тульской, Брянской, Воронежской и Орловской областях, следует из сообщений властей регионов.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал в Telegram губернатор Орловской области Андрей Клычков.

О ракетной опасности в Брянской области и Воронежской областях проинформировали губернаторы Александр Богомаз и Александр Гусев.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что российские военные отразили ракетную атаку Вооружённых сил Украины.

О ракетной области в Тульской области сообщается Telegram-канале министерства по региональной безопасности.