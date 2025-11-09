Ричмонд
185 человек застряли в аэропорту в Хабаровске

Им бесплатно предоставили еду и проживание.

Источник: Аэропорт Хабаровска

В Хабаровске задержали рейс в несколько городов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, вылеты, которые должны были состояться в Улан-Удэ, Нерюнгри и Якутск вчера, 8 ноября перенесены на сегодня, 9 ноября. На рейсы зарегистрировано 185 пассажиров. Им бесплатно предоставили еду и проживание.

С жалобами в прокуратуру с момента объявления задержки никто не обращался. Ведомство держит на контроле вопросы соблюдения прав пассажиров и качества услуг.