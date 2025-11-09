Россияне нашли замену банковским вкладам: куда люди понесли деньги

Об этом в интервью РБК рассказал председатель правления банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич, пишет ИА DEITA.RU.
По его словам, в сентябре впервые за долгое время произошло уменьшение сбережений в банках и одновременно увеличение активности в ипотеке. Объем депозитов снизился, а число открываемых счетов эскроу и выданных ипотечных кредитов выросло.
Это говорит о том, что люди все чаще вкладывают деньги в недвижимость — один из самых надежных вариантов долгосрочного сохранения капитала и инвестирования. Такой тренд связан с тем, что ставки по вкладам снижаются, а цены на недвижимость растут.
Грицкевич уверяет, что эта тенденция будет продолжаться, особенно по мере снижения ключевой ставки Центробанка РФ, что делает ипотеку еще более привлекательной и доступной.
Статистика подтверждает это: в сентябре объем сбережений на вкладах вырос всего на 0,1% — всего 67 миллиардов рублей. Также 109 банков зафиксировали отток средств — больше всего у ВТБ: минус 1,2% или 96,6 миллиардов рублей.
Но самое важное — в России увеличился объем ипотечных кредитов: за сентябрь он вырос на 3,1%, что говорит о том, что люди активно используют кредиты для покупки жилья или инвестиций, надеясь на дальнейший рост цен на недвижимость.