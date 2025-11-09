В Хабаровске изменят движение трамваев из-за ремонта путей

В Хабаровске с 10 по 15 ноября временно изменится движение трамваев. Это связано с ремонтными работами на пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского, где будут восстанавливать трамвайные пути и автомобильный переезд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".