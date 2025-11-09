В Хабаровске изменят движение трамваев из-за ремонта путей

В Хабаровске с 10 по 15 ноября временно изменится движение трамваев. Это связано с ремонтными работами на пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского, где будут восстанавливать трамвайные пути и автомобильный переезд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Работы пройдут в ночное время:
— с 10 на 11 ноября с 21:00 до 05:00;
— с 11 на 12 ноября с 21:00 до 05:00;
— с 13 на 14 ноября с 21:00 до 05:00;
— с 14 на 15 ноября с 21:00 до 05:00.
В эти периоды трамвай № 1 будет ходить только от остановки «Дальхимфарм» до «Индустриально-экономического колледжа». Участок от «Железнодорожного вокзала» до «Школы № 19» будет закрыт.
Трамвай № 5 на время ремонта полностью прекратит движение на участке от «Железнодорожного вокзала» до «Поселка Кирова».
Актуальную информацию о работе транспорта можно уточнить по телефонам диспетчерских служб: 46−21−25 (трамваи) или 45−00−56 (все маршруты). Также следить за движением транспорта можно на сайте «Транспорт27.рф» и в приложении «Go2bus».