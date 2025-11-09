Дандыкин: Покровск будет освобожден в течение недели-двух

«Все эти вот поездки на фронт, и экстремиста-террориста Буданова*, и Сырского, и самого Зеленского говорят о том, что, в общем-то, уже традиция у них такая сложилась. Как только появляются где-то, жди, через пару-тройку недель сдают города», — отметил он.