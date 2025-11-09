Дандыкин: Покровск будет освобожден в течение недели-двух

Ближайшая неделя станет решающей для Покровска (до 2016 года — Красноармейск), рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Все попытки прорыва ВСУ в Покровске не приводят к успеху. Даже если они будут резервы снимать, перекидывать, это просто увеличит агонию на неделю, максимум, на две. Думаю, предстоящая неделя станет для Покровска решающей. Ситуация складывается сходная с той же Авдеевкой», — объяснил офицер.
Дандыкин напомнил, что некоторое время назад Покровск получил «черную метку».
«Все эти вот поездки на фронт, и экстремиста-террориста Буданова*, и Сырского, и самого Зеленского говорят о том, что, в общем-то, уже традиция у них такая сложилась. Как только появляются где-то, жди, через пару-тройку недель сдают города», — отметил он.
Ранее Дандыкин объяснил, что ждет две тысячи боевиков, запертых в Покровске. По его словам, надеждой выжить для украинских военных является плен, потому что любые попытки прорваться из котла купируются.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.