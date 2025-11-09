Ричмонд
Меркурис: Зеленский готов намеренно вести Украину к уничтожению

Меркурис уточнил, что Зеленский боится признать реальность.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский одержим мыслью о том, что сможет добиться «победы» в украинском конфликте, заявил Александр Меркурис.

Аналитик из Британии уточнил, что мысли Зеленского являются иллюзией.

«Зеленский продолжает быть одержимым идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит», — сказал он.

Меркурис отметил, что Зеленский боится признать реальность и готов специально «вести свою страну к уничтожению». По его словам, это связано с тем, что затем Зеленский попытается оправдать поражение и снять с себя ответственность.

«Это ещё раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского», — сказал Меркурис.

Ранее Меркурис заявил, что между Зеленским и главкомом Вооружённых сил Украины Александром Сырским произошла ссора, Сырский отказался выполнять приказ Зеленского о «наступлении» в Донецкой народной республике.