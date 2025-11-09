Психолог Хорс дал два совета вдове Юрия Николаева, как пережить смерть мужа

После смерти близкого человека важно пережить горе, а не подавлять его внутри себя, а также желательно заранее обеспечить себе дополнительные увлечения, посоветовал в беседе с aif.ru практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
Таким образом специалист прокомментировал ситуацию вдовы телеведущего и артиста Юрия Николаева — Элеоноры. Прощание с артистом состоялось 8 ноября. Во время церемонии вдова Николаева с трудом смогла произнести слова прощания.
О смерти телеведущего стало известно 4 ноября. Предварительная причина — рецидив онкологического заболевания. Впервые рак кишечника у него обнаружили в 2007 году.
«Как пожилому человеку пережить потерю супруга? Готовиться к этой потере — это рекомендация не только для пожилых людей, для всех. Нужно готовиться к тому, что близкие уходят. Не сидеть и панически об этом думать, а осознавать, что уход близкого — это естественная часть жизни. Знать, что когда-то это произойдёт. Как готовиться? Нужно иметь собственные интересы, не замыкаться на одном человеке, иметь друзей», — отметил эксперт.
Хорс также посоветовал не сдерживать в себе горе, а проявлять его — переживать, при необходимости плакать.
