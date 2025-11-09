Психолог Хорс дал два совета вдове Юрия Николаева, как пережить смерть мужа

«Как пожилому человеку пережить потерю супруга? Готовиться к этой потере — это рекомендация не только для пожилых людей, для всех. Нужно готовиться к тому, что близкие уходят. Не сидеть и панически об этом думать, а осознавать, что уход близкого — это естественная часть жизни. Знать, что когда-то это произойдёт. Как готовиться? Нужно иметь собственные интересы, не замыкаться на одном человеке, иметь друзей», — отметил эксперт.