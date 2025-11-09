Новосибирцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Сильченко из Новосибирска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья», обойдя 11 тысяч участников со всей страны.
«Если мы будем это вовремя преподносить молодёжи, мы будем шагать нога в ногу с технологиями», — объяснил свой подход к воспитанию глава семьи Александр Сильченко, инженер-волонтёр, создающий дроны и окопные печи для военных.
«Это история наших предков, мы не должны её забывать», — подчеркивает его супруга Валерия, возглавляющая движение казачьей молодежи и преподающая искусство владения шашкой.
Победители представили на конкурсе видеовизитку о жизни без гаджетов, где дети занимаются спортом и музыкой, а теперь планируют участвовать в новых конкурсах «Это у нас семейное» и международном форуме «Мы вместе» в следующем году.