Новосибирцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года»

Новосибирские волонтёры с казачьими традициями взяли первенство в престижном всероссийском конкурсе.

Источник: Om1 Новосибирск

Семья Сильченко из Новосибирска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья», обойдя 11 тысяч участников со всей страны.

«Если мы будем это вовремя преподносить молодёжи, мы будем шагать нога в ногу с технологиями», — объяснил свой подход к воспитанию глава семьи Александр Сильченко, инженер-волонтёр, создающий дроны и окопные печи для военных.

«Это история наших предков, мы не должны её забывать», — подчеркивает его супруга Валерия, возглавляющая движение казачьей молодежи и преподающая искусство владения шашкой.

Победители представили на конкурсе видеовизитку о жизни без гаджетов, где дети занимаются спортом и музыкой, а теперь планируют участвовать в новых конкурсах «Это у нас семейное» и международном форуме «Мы вместе» в следующем году.