В Иркутске продают автомобиль «Chevrolet Van» за 1,3 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта бесплатных объявлений. Машина 1992-го года выпуска.
— Oстаться незамеченным нa дopогe нeвoзможно. Эмoции от упpaвлeния обеcпeчeны. Mного чегo сдeлано, и мнoго чего еще пpeдстоит. Maшина для души, — заявил продавец.
В объявлении отмечается, что транспортное средство предназначено для перевозки спортивных команд. Детали автомобиля надежно скреплены саморезами, ввинченными напрямую в металл. Также заменены рулевая колонка, бронепровода, трамблер, катушка, радиатор, помпа, радиатор печки, наконечники рулевых тяг. Имеется два комплекта колес.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что водитель погиб при столкновении трех машин в Тулунском районе.