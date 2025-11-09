Тобольск отпраздновал День Сибири базаром и открытием памятника. Фото

«Сердце Сибири бьется в ритме Дня благодарения! В течение двух дней, 7 и 8 ноября, наш город с радостью встречал гостей», — пишет глава города. В рамках торжеств в городе открыли памятник Богоявленскому храму и провели народные гуляния на Базарной площади.