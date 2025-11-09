Глинтвейн резко подорожал, а кофе подешевел в Новосибирской области

В сентябре-октябре в Новосибирской области резко выросли цены на согревающие напитки. Значительно подорожал глинтвейн, в то время как цены на крепкий кофе, напротив, снизились, сообщает РБК-Новосибирск.
Аналитики зафиксировали, что по сравнению с сентябрем-октябрем 2024 года стоимость глинтвейна в регионе выросла на 17% и достигла 423 рублей за порцию. Несмотря на подорожание, спрос на этот напиток упал не так сильно — всего на 6%.
В категории кофе картина оказалась неоднозначной. Наибольший рост цен отмечен у рафа — он подорожал на 14%, до 288 рублей. На 8% стали стоить дороже капучино (215 рублей) и латте (222 рублей). Потребители отреагировали на подорожание снижением спроса: популярность тих кофейных напитков упала на 25%.
При этом классический эспрессо, напротив, подешевел на 13%, до 229 рублей. Такое снижение цены привело к росту спроса на 8%. Чуть дешевле стал и американо (на 6%, до 161 рубля), однако спрос на этот напиток тоже сократился на 17%.