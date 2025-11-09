Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глинтвейн резко подорожал, а кофе подешевел в Новосибирской области

На некоторые виды кофе спрос упал на 25%

Источник: Комсомольская правда

В сентябре-октябре в Новосибирской области резко выросли цены на согревающие напитки. Значительно подорожал глинтвейн, в то время как цены на крепкий кофе, напротив, снизились, сообщает РБК-Новосибирск.

Аналитики зафиксировали, что по сравнению с сентябрем-октябрем 2024 года стоимость глинтвейна в регионе выросла на 17% и достигла 423 рублей за порцию. Несмотря на подорожание, спрос на этот напиток упал не так сильно — всего на 6%.

В категории кофе картина оказалась неоднозначной. Наибольший рост цен отмечен у рафа — он подорожал на 14%, до 288 рублей. На 8% стали стоить дороже капучино (215 рублей) и латте (222 рублей). Потребители отреагировали на подорожание снижением спроса: популярность тих кофейных напитков упала на 25%.

При этом классический эспрессо, напротив, подешевел на 13%, до 229 рублей. Такое снижение цены привело к росту спроса на 8%. Чуть дешевле стал и американо (на 6%, до 161 рубля), однако спрос на этот напиток тоже сократился на 17%.