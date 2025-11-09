Ричмонд
Красноярцы почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в церемонии, посвящённой Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Источник: НИА Красноярск

По традиции мероприятие прошло у храма-часовни святого Димитрия Солунского. Почтить память коллег, отдавших жизнь на боевом посту при защите закона и правопорядка, пришли их сослуживцы, близкие, друзья, представители исполнительной и законодательной власти региона, общественных и ветеранских организаций, священнослужители, участники СВО.

После минуты молчания жители Красноярья возложили цветы к мемориалу, на котором увековечены имена 175 земляков — милиционеров и полицейских, погибших за мир и спокойствие граждан.