Скончался народный артист России Владимир Симонов: названа причина смерти

Народный артист России Владимир Симонов ушёл из жизни на 69-м году, оставив после себя светлую память и бесчисленные яркие роли. По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти стало хроническое сердечно-сосудистое заболевание, которое развилось на фоне артериальной гипертензии.
«Причина смерти Владимира Симонова — хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии», — говорится в публикации.
Сообщается, что в начале 2024 года актёр обращался в больницу с кашлем. Во время обследования врачи выявили у него высокое давление, которое негативно повлияло на работу сердца и сосудов, а также значительно повысило риск инсульта.
Владимир Симонов родился в городе Октябрьске Самарской области. В 1983 году он пришёл в МХАТ, где проработал шесть лет. С 1989-го он стал одним из бессменных актёров Театра имени Вахтангова.
Напомним, о смерти народного артиста стало известно 8 ноября. В его творческом наследии — значимые спектакли, такие как «Ромул Великий», «Улыбнись нам, господи» и множество других постановок. Телезрители знают Симонова более чем по 150 фильмам, среди которых «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таёжный роман», «Перевал Дятлова» и «Чернобыль».
Напомним, год стало известно, что в стажёрскую группу Театра имени Вахтангова приняли молодого актёра Владимира Симонова-младшего. Уточнение «младший» особенно важно, ведь в тот же период в театре работал его отец — народный артист России Владимир Симонов. Подробнее о биографии, творчестве и личной жизни «старшего» Симонова можно узнать на KP.RU.
Недавно в Москве оборвалась жизнь Юрия Николаева — легенды российского телевидения, ведущего «Утренней почты» и «Утренней звезды». Он ушел из жизни в возрасте 76 лет. Несколько лет он боролся с раком. В 2024 году стало известно, что Николаев неожиданно потерял сознание и его срочно госпитализировали. А в начале 2025-го случился перелом бедра, после которого восстановление затянулось. Вокруг ходили тревожные слухи о проблемах с памятью, но сам Юрий Александрович всегда решительно опровергал их.