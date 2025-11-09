Скончался народный артист России Владимир Симонов: названа причина смерти

Недавно в Москве оборвалась жизнь Юрия Николаева — легенды российского телевидения, ведущего «Утренней почты» и «Утренней звезды». Он ушел из жизни в возрасте 76 лет. Несколько лет он боролся с раком. В 2024 году стало известно, что Николаев неожиданно потерял сознание и его срочно госпитализировали. А в начале 2025-го случился перелом бедра, после которого восстановление затянулось. Вокруг ходили тревожные слухи о проблемах с памятью, но сам Юрий Александрович всегда решительно опровергал их.