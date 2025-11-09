Ученые получили сигнал от «инопланетного корабля»

3I/ATLAS, который летит к Земле, издал радиосигнал, указано в материале.
Космический объект 3I/ATLAS издал радиосигнал, который может быть сигналом «инопланетного корабля». Об этом сообщил иностранный портал.
«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — указано в сообщении портала The Astronomer’s Telegram. Отмечается, что сигнал был принят радиотелескомпом MeerKAT в Южной Африке.
Объект 3I/ATLAS, обнаруженный сетью телескопов NASA 1 июля, является третьим известным межзвездным телом в Солнечной системе. Ученые разделились во мнениях относительно его природы: часть считает его кометой, другая не исключает искусственную природу объекта. Ранее межзвездные объекты Оумуамуа и Борисова также вызывали научные споры из-за своих необычных характеристик.