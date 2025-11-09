Выставку художника Джона Кудрявцева открывают в Музее Города

В Музее Города во Владивостоке 12 ноября откроется выставка «Земля Джона» (12+). Она представит картины одного из самых ярких приморских художников — Джона Кудрявцева.
В экспозицию войдут иллюстрации к книге «Дядя Фёдор, пёс и кот», а увидят портреты русских классиков и миниатюры, точно подмечающие реалии дня.
Выставка приурочена к 70-летию со дня рождения мастера, которого не стало 9 лет назад. В фондах Музея Арсеньева хранится более 100 работ подаренных им произведений.
Выставка откроется в Музее Города на Петра Великого, 6. Она продлится до 1 декабря.