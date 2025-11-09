Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставку художника Джона Кудрявцева открывают в Музее Города

Экспозиция станет данью памяти художника.

Источник: Аргументы и факты

В Музее Города во Владивостоке 12 ноября откроется выставка «Земля Джона» (12+). Она представит картины одного из самых ярких приморских художников — Джона Кудрявцева.

В экспозицию войдут иллюстрации к книге «Дядя Фёдор, пёс и кот», а увидят портреты русских классиков и миниатюры, точно подмечающие реалии дня.

Выставка приурочена к 70-летию со дня рождения мастера, которого не стало 9 лет назад. В фондах Музея Арсеньева хранится более 100 работ подаренных им произведений.

Выставка откроется в Музее Города на Петра Великого, 6. Она продлится до 1 декабря.