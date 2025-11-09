​​27 ноября заработает платная парковка на съезде с Коммунального моста

10 лет эта платная парковка была коммерческой — участок был в аренде у предпринимателей. Сейчас его передали в оперативное управление МКУ «УДИБ». Пропускное оборудование начнет работать с 27 ноября.
На территории организовано 217 парковочных мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Способ парковки — перпендикулярный.
Оплата будет взиматься так же, как на всех остальных городских платных парковках со шлагбаумами — с помощью карт, паркоматов или приложения. Цена также будет стандартной — 25 рублей за час парковки. Работать она будет круглосуточно. После заезда под шлагбаум предусмотрено 7 бесплатных минут.