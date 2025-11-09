Ричмонд
Синоптик Шувалов ответил, сколько продлится аномальное тепло в Москве

Синоптик Шувалов предупредил москвичей о возможных заморозках на следующей неделе. Специалист рассказал, какая будет погода.

Источник: Аргументы и факты

Аномально теплая погода продлится в Москве и области до понедельника — 10 ноября, после этого температура воздуха начнет опускаться, сообщил в беседе с aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Тепло сохранится в Москве до понедельника. Затем наступит похолодание и переход на более низкий уровень температур. Сейчас температура держится на уровне +10…+11 градусов, а с понедельника начнет опускаться до +5…+6 градусов днем», — отметил специалист.

Шувалов отметил, что температура опустится сначала в Костроме, Ярославле и Москве, а затем — в Рязани и Туле.

Ранее синоптик Ильин сообщил, что на следующей неделе в Москве похолодает до −5 градусов в ночное время.

Ильин добавил, что 11 ноября в столичном регионе местами выпадет снег.

Также осадки в виде снега ожидаются и в последующие дни, что приведет к образованию небольшого снежного покрова — до 2−3 см.