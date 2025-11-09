МВД показало фото аварии на Крымском мосту, где погибли два человека

Тем временем под Первоуральском столкнулись восемь грузовиков. Всё началось с того, что водитель фуры MAN не рассчитал скорость и дистанцию до впереди идущего транспорта. В результате он врезался в другой грузовик, после чего его автомобиль вынесло на обочину. Там он протаранил еще шесть припаркованных фур — две DAF, две SCANIA, SHACMAN и «ГАЗель».