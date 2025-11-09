МВД показало фото аварии на Крымском мосту, где погибли два человека

Водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли в дорожно-транспортном происшествии на Крымском мосту. Это произошло вечером в субботу 8 ноября на автомобильной части моста.
«Водитель, управляя автомобилем “Мерседес Бенц”, двигаясь со стороны Тамани, при осуществлении опережения пассажирского автобуса “Краснодар-Севастополь”, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием», — сказано в релизе, распространённом пресс-службой МВД Крыма.
В аварии также есть двое пострадавших, это несовершеннолетние, которых доставили в больницу.
Сообщается, что на месте происшествия находится прокурор Керчи Денис Кулебянков.
Два человека погибли в аварии на Крымском мосту. Фото: МВД Крым.
Накануне в Крыму машина вылетела с трассы и перевернулась, водитель погиб.
Напомним, 3 ноября рано утром во Владимирской области на платной трассе М-12 произошло несколько аварий, в которых в общей сложности участвовало девять автомобилей — как большегрузных, так и легковых машин. Из-за того, что все четыре ДТП произошли рядом, их приняли за одну массовую аварию.
Тем временем под Первоуральском столкнулись восемь грузовиков. Всё началось с того, что водитель фуры MAN не рассчитал скорость и дистанцию до впереди идущего транспорта. В результате он врезался в другой грузовик, после чего его автомобиль вынесло на обочину. Там он протаранил еще шесть припаркованных фур — две DAF, две SCANIA, SHACMAN и «ГАЗель».
Также сообщалось, что вечером 7 ноября на 35-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легковушки. Водитель автомобиля Mitsubishi выбрал небезопасную скорость, что не позволило ему избежать столкновения с впереди идущим грузовиком, совершавшим разворот. Водитель легкового авто погиб.
Кроме того, сайт KP.RU рассказывал, что в Магадане перед судом предстанет 23-летний водитель, по вине которого погиб человек. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и устроил аварию.
Водитель легкового авто врезался в ограждение. Фото: МВД Крым. Двое взрослых погибли, двое детей в больнице после ДТП на Крымском мосту. Фото: МВД Крым.