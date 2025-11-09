Разработан прототип устройства для лечения рака микроволновым излучением

Кроме этого среди преимуществ комплекса, то, что для его использования требуется только один хирург и местная анестезия вместо общего наркоза. Кочетов уточнил, что устройство на 70% состоит из отечественных комплектующих и по части параметров превосходит имеющиеся зарубежные аналоги из Китая и США. В частности, разработанный комплекс способен воздействовать на области размером от 6,5 мм и до 70 мм.