Лучшие ученики Муравленко будут сидеть за партой имени ямальского героя СВО. Фото

Боец СВО был посмертно награжден орденом Мужества.
В Муравленко (Ямал) в школе № 5 открыли Парту Героя в память о выпускнике Никите Седневе, погибшем в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила мэр Муравленко Елена Молдован в telegram-канале.
«В пятой школе теперь есть Парта Героя в память о выпускнике и замечательном человеке — Никите Седневе, погибшем в ходе специальной военной операции. За проявленные героизм и отвагу гвардии сержант удостоен ордена Мужества посмертно», — пишет глава города.
Парта, за которой будут сидеть лучшие ученики школы, установлена как символ связи поколений. Как отметила Молдован, это не привилегия, а ответственность — помнить о подвигах героев и быть достойными гражданами страны.
