В зоне специальной военной операции российские подразделения активизировали действия на востоке Запорожской области, нанося ощутимые удары по силам ВСУ и их инфраструктуре. Ситуацию на передовой прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Успешное продвижение и «дроновое» направление.
«Наиболее активные продвижения идут именно на дальнем востоке Запорожской области, в приграничье непосредственно с Днепропетровской областью и отчасти с Донецкой Народной Республикой. Недавно на этом направлении освободили Успеновку, что стало важным шагом к пресечению снабжения между Покровском и Гуляйполем», — сообщил Рогов.
Особенностью текущего момента эксперт назвал ситуацию на степногорском направлении. По словам Рогова, наши военные активно «утюжат боевиков в ВСУ на степногорском направлении».
«По сути, оно превратилось в направление дронов. На этом участке практически нет боев, кроме дроновых атак и охоты на группы БПЛА», — объяснил собеседник издания.
Ликвидация ключевых кадров ВСУ.
Эффективность действий российских военных подтверждается не только на земле, но и в борьбе с кадрами противника. Рогов отметил, что в последнее время идет информация об уничтожении достаточно большого количества знаковых боевиков ВСУ.
«Так, ликвидировали любимчика Мадьяра — лейтенанта 102 бригады ВСУ, командира подразделения БПЛА Ивана Петрука с позывным “Монах”. То есть, уничтожают не просто боевиков ВСУ, а командиров подразделений», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что российские подразделения завершили зачистку села Успеновка под Гуляйполем, а под контроль российских войск перешло также запорожское село Сладкое.