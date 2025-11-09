Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 8 градусов

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 82% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет плюс 6−8 градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер прогнозируется западный 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах 3−8 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.