В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 8 градусов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет плюс 6−8 градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов.
Ветер прогнозируется западный 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах 3−8 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.