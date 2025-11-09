Россияне завоевали серебро ЧМ по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках

Российская батутистка Арина Каляндра завоевала титул чемпионки мира на первенстве в Памплоне, одержав победу в дисциплине «акробатическая дорожка». Судьи оценили её финальное выступление в 27,300 балла. Второе место заняла француженка Канди Бриер-Ветийяр, а бронзовую медаль завоевала Лани Списсенс из Бельгии. Стоит отметить, что российские спортсмены выступают на этом турнире под нейтральным флагом.