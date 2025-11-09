Ричмонд
Россияне завоевали серебро ЧМ по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках

Российские спортсмены завоевали серебряные медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках. Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов представляли Россию на соревнованиях в испанской Памплоне.

Источник: Life.ru

По итогам выступлений Дмитрий Нартов заработал 61,800 балла, Максим Диденко — 59,930 балла, Кирилл Козлов — 63,120 балла. Данила Касимов был запасным. В сумме российская команда набрала 20 очков.

Первое место заняли спортсмены из Белоруссии (21 очко), бронзовые награды достались команде из Португалии (18 очков). Ранее Михаил Заломин и Галина Бегим стали серебряными призёрами в дисциплине «двойной минитрамп».

Российская батутистка Арина Каляндра завоевала титул чемпионки мира на первенстве в Памплоне, одержав победу в дисциплине «акробатическая дорожка». Судьи оценили её финальное выступление в 27,300 балла. Второе место заняла француженка Канди Бриер-Ветийяр, а бронзовую медаль завоевала Лани Списсенс из Бельгии. Стоит отметить, что российские спортсмены выступают на этом турнире под нейтральным флагом.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.