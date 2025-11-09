Известный алкогольный бренд планирует вернуться в Россию

Регистрация товарных знаков в России зарубежными компаниями, приостановившими свою деятельность на территории страны, становится заметной тенденцией. Ранее The Coca-Cola Company зарегистрировала в РФ товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт», несмотря на приостановку деятельности в 2022 году. Аналогично Irish Distillers, производитель виски Jameson, зарегистрировал товарный знак в России после прекращения поставок продукции и закрытия представительства в 2023 году.