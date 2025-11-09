Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный алкогольный бренд планирует вернуться в Россию

Ирландская компания Irish Distillers, производитель виски Jameson, зарегистрировала товарные знаки в России. Это следует из данных Роспатента.

В 2023 году было закрыто представительство компании в России.

Ирландская компания Irish Distillers, производитель виски Jameson, зарегистрировала товарные знаки в России. Это следует из данных Роспатента.

«Производитель виски Jameson, ирландская компания Irish Distillers, зарегистрировала в РФ в качестве товарного знака название виски и цветовое оформление бутылки, в которой оно продается», — указано в материале ТАСС. Агентство приводит информацию.

Отмечается, что владелец компании, Pernod Ricard прекратил поставки продукции на территорию России в 2023 году. В том же году было закрыто представительство.

Регистрация товарных знаков в России зарубежными компаниями, приостановившими свою деятельность на территории страны, становится заметной тенденцией. Ранее The Coca-Cola Company зарегистрировала в РФ товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт», несмотря на приостановку деятельности в 2022 году. Аналогично Irish Distillers, производитель виски Jameson, зарегистрировал товарный знак в России после прекращения поставок продукции и закрытия представительства в 2023 году.