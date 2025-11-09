Паром «Трабзон — Сочи» вернулся в Турцию, не получив разрешения на вход в порт

Паром «Трабзон — Сочи», который почти три дня ожидал разрешения на вход в российский порт, вынужден был отправиться обратно в Турцию. Рейс, который должен был стать первым морским сообщением между Трабзоном и Сочи за последние 14 лет, не состоялся из-за отказа в предоставлении пропуска. Об этом стало известно в воскресенье, 9 ноября.
Пассажиры парома Seabridge отправились в Россию в среду, 5 ноября, в 21:30. По словам представителей компании-перевозчика, все необходимые документы были в порядке: акт осмотра составлен, судно признано безопасным и прошло регистрацию в «Росморречфлоте». Генеральный директор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян сообщил, что, несмотря на ожидание оформления пропуска всего в несколько часов, ответ пришел отрицательным без каких-либо объяснений причин.
За время вынужденного простоя пассажиры исчерпали запасы еды и средств гигиены. Компания-перевозчик пообещала приобрести им билеты на самолет домой. По предварительным оценкам, судно сожгло около 20 тонн топлива во время ожидания, передает Telegram-канал Kub Mash.
Впервые за 14 лет пассажирский паром вышел из турецкого Трабзона в Сочи. Однако по прибытии судно не допустили к причалу из-за отсутствия необходимого разрешения на вход в порт. Пассажирам пришлось провести на борту более суток: у одних сгорели билеты, другие пропустили работу. Подробности произошедшего и возможные последствия для маршрута выясняла «Вечерняя Москва».