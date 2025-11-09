Паром «Трабзон — Сочи» вернулся в Турцию, не получив разрешения на вход в порт

Паром «Трабзон — Сочи», который почти три дня ожидал разрешения на вход в российский порт, вынужден был отправиться обратно в Турцию. Рейс, который должен был стать первым морским сообщением между Трабзоном и Сочи за последние 14 лет, не состоялся из-за отказа в предоставлении пропуска. Об этом стало известно в воскресенье, 9 ноября.