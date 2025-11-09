Россиянам рассказали, что нельзя строить на дачных участках

На садовых и дачных наделах разрешено строить жилые дома высотой не более 20 метров или в три этажа, которые нельзя разделять на автономные объекты недвижимости. Допускается также сооружение вспомогательных построек, включая гаражи, бани или душевые, при обязательном выполнении противопожарных норм.
В то же время создание коммерческих объектов — автомастерских, гостиничных комплексов, точек общественного питания — на дачных территориях находится под запретом. Для такой деятельности требуется предварительный перевод земли в коммерческую категорию. Нарушение целевого назначения участка может привести к административному штрафу и даже принудительному изъятию земельного владения.
