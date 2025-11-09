Россиянам рассказали, что нельзя строить на дачных участках

Ранее Life.ru сообщал, что законодательство на тему выброса мусора довольно чёткое, его незнание может обойтись вам привлечением к административной ответственности и назначению штрафа. В обычные придомовые контейнеры разрешено выбрасывать только твёрдые коммунальные отходы — тот мусор, что образуется в повседневной жизни: пищевые отходы, упаковка, бумага и подобные бытовые мелочи. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.