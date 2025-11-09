Власти проверили, как готовят площадку для возведения аэропорта Омск-Федоровка

На месте будущего аэропорта Омск-Федоровка работают 16 единиц техники — в две смены они демонтируют дома конца 1980-х годов. Одновременно завершается разработка проектной документации для терминала, башни управления и вспомогательных объектов. Об этом сообщили 9 ноября власти Омской области.
«Продолжается снос аварийных зданий, которые давно утратили свое назначение. Здесь появится современный аэропорт, его проект выбрали сами омичи», — сказал губернатор региона Виталий Хоценко, отметив, что новый аэропортовый комплекс станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона.
Власти оценили качество работ в рамках выездного совещания на территории будущей воздушной гавани. Среди его участников — представители организации-подрядчика и профильных ведомств.
