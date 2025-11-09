Власти проверили, как готовят площадку для возведения аэропорта Омск-Федоровка

«Продолжается снос аварийных зданий, которые давно утратили свое назначение. Здесь появится современный аэропорт, его проект выбрали сами омичи», — сказал губернатор региона Виталий Хоценко, отметив, что новый аэропортовый комплекс станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона.