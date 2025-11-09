Ричмонд
Автограф от легенды, кикер и кибер-зона: что будет перед матчем «Ротора» и «Шинника»

Перед домашним матчем «Ротора» и «Шинника» сегодня, 9 ноября, как обычно, болельщиков ждет активная развлекательная программа.

Источник: БЕЛТА

По информации волгоградского клуба, легенда сине-голубых Валерий Бурлаченко и олимпийский чемпион Максим Опалев раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими. Автограф-сессия начнётся на площади перед стадионом в 14:30 ч.

Кавер-группа, фотозоны, кикер, аквагрим, кибер-зона, рисование плакатов, экспозиция автомобилей, ходулисты, человек газон, белка также станут частью развлекательной программы.

Также на площади перед стадионом профессионалы скорой помощи из неотложки проведут мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации. А партнёр лиги Pari поставит на площади перед стадионом аттракцион «Попади в цель» и промо-стойку.

Напомним, матч «Ротора» и «Шинника» начнется сегодня в 16−00 ч. После окончания игры болельщиков развезут домой две бесплатные электрички.