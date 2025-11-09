Колледж БГПУ стал десятым на Финале ССУЗов России в Ессентуках 2025

В Ессентуках завершился первый в истории Финал Общероссийского дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги России 2025 среди команд ССУЗов (колледжей) у юношей по мини-футболу 6×6. В нем приняла участие и команда из Башкирии — Колледж БГПУ имени М. Акмуллы.
Уфимцы не проиграли в осноное время ни разу, одержав две победы на групповом этапе и две — в плей-офф, в то же время подопечные Антона Аллагулова, свели вничью четыре поединка, где были потеряны важные очки.
Итоговое место — 10-е. Для дебюта — результат неплохой, но очень обидный. Пища для размышлений и работы получена.
Ведь, сборная Национального Инновационого колледжа из Дагестана в итоге стала второй. А ведь она прошла в Золотую восьмерку благодаря двум ничьим Колледжа БГПУ, в том числе очной с НИКом (уфимцы вели 2:0, но упустили победу — 2:2) и решающей в группе с Владимиром (3:3).
Дагестанцы в южном финале с Владикавказом по иронии судьбы проиграли 0:1 в результате единственного гола с пенальти в первом тайме.
Третье место заняли студенты из Липецка.
Эти соревнования передают эстафету девушкам — студентки БГПУ попробуют здесь же в Ессентуках сыграть получше в формате 7×7.