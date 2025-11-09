Финансист рассказал, где россиянам ещё можно обменять старые доллары

Гордиенко подчеркнул, что оборот старых долларов в России становится всё более рискованным предприятием. Несмотря на то, что в США купюры, выпущенные, например, в период 2006—2009 годов, по-прежнему являются законным платёжным средством, российские банки и обменные пункты всё чаще отказываются их принимать или взимают дополнительную комиссию.
По его словам, это связано с санкциями, которые ограничивают возможности по обновлению валютных запасов. Кроме того, старые купюры вызывают усиленные подозрения в подделке. Единственный выход — обратиться в крупный банк, предварительно уточнив условия обмена.
Ранее финансист Светлана Фрумина предостерегла от импульсивных решений при выборе вкладов в декабре. По её словам, традиционно к концу года банки предлагают более выгодные условия для привлечения вкладчиков. Однако эксперт рекомендует сохранять взвешенный подход, учитывать инфляцию и налоги, а также оценивать свои финансовые возможности, чтобы не потерять доходность.
