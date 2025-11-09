Финансист рассказал, где россиянам ещё можно обменять старые доллары

«Оборот старых долларовых купюр в России становится всё более рискованным. Хотя в США купюры старого образца, например, выпущенные в период 2006—2009 годов в настоящее время являются законным платёжным средством, в российских банках и обменных пунктах их всё чаще не принимают или делают это с дополнительной комиссией», — сказал эксперт.