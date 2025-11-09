Россиянам рассказали, как не попасться на обман во время распродаж

Ранее сообщалось о росте числа преступлений, связанных с мошенничеством на маркетплейсах. Злоумышленники маскируются под работодателей и выманивают у граждан персональные данные и коды авторизации, а затем используют их для оформления микрозаймов на пострадавших. МВД отмечает, что получение персональных данных и авторизационных кодов под видом предложения работы на торговых онлайн-платформах остается одной из наиболее распространенных мошеннических схем.