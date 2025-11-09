FT: Арабские страны отказываются восстанавливать Газу на условиях США

29 октября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа в результате израильских ударов достигло 63 человек, включая 24 детей. В ночь с 28 на 29 октября авиаударам со стороны Иерусалима подверглись города Газа, Хан-Юнис и Бейт-Лахия, а также лагеря Эн-Нусейрат и Эль-Бурейдж в центральной части анклава. Кроме того, военные катера и танки ЦАХАЛ обстреляли город Рафах.