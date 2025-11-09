FT: Арабские страны отказываются восстанавливать Газу на условиях США

Ряд арабских стран выступил против плана восстановления сектора Газа, предложенного Соединенными Штатами. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, эти страны не готовы выделять собственные средства на восстановление, поскольку опасаются, что американская инициатива может привести к долгосрочному разделению палестинской территории.
Издание отмечает, что ранее представители Израиля и США, включая Джареда Кушнера, зятя американского лидера Дональда Трампа, предлагали начать восстановление части сектора Газа, контролируемой Израилем. По их мнению, это могло бы стать привлекательной альтернативой для палестинцев по сравнению с управлением со стороны движения ХАМАС. Однако арабские государства видят в этом риски для целостности палестинских земель, говорится в сообщении.
29 октября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа в результате израильских ударов достигло 63 человек, включая 24 детей. В ночь с 28 на 29 октября авиаударам со стороны Иерусалима подверглись города Газа, Хан-Юнис и Бейт-Лахия, а также лагеря Эн-Нусейрат и Эль-Бурейдж в центральной части анклава. Кроме того, военные катера и танки ЦАХАЛ обстреляли город Рафах.