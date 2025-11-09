В микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке восстановлено уличное освещение

В микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке завершены работы по восстановлению уличного освещения. Силами подрядной организации было подключено 271 опора освещения, а также заменено около ста светодиодных ламп.
Ремонтные работы проводились на улице Адмирала Горшкова в районе домов № 42−44 и на участках улицы Адмирала Смирнова: от дома № 8 до № 18 и от детской поликлиники № 3 до дома № 10.
В рамках работ было переложено более двух километров подземного кабеля, установлены новые щиты автоматизации и заменены автоматические выключатели в опорах. Это позволит обеспечить надежную и бесперебойную работу системы уличного освещения в данном районе.