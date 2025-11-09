Ричмонд
Учёные сообщили о первом радиосигнале с космического объекта 3I/ATLAS

Радиотелескоп MeerKAT в ЮАР поймал сигнал с объекта 3I/ATLAS.

Источник: Аргументы и факты

Учёные якобы поймали первый радиосигнал с космического объекта 3I/ATLAS, который ранее часть исследователей приняла за инопланетный корабль, сообщил портал The Astronomer’s Telegram.

Его получил 24 октября радиотелескоп MeerKAT, который находится в ЮАР.

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — сказано в сообщении.

Отмечается, что предыдущие подобные попытки проваливались. Специалист Гарвардского университета Ави Леб рассказал, что в середине марта 3I/ATLAS будет проходить возле Юпитера. В этот момент космический аппарат «Юнона» попытается поймать радиосигнал от объекта на низких частотах.

Напомним, что 3I/ATLAS был обнаружен в начале июля. Учёные установили, что это небесное тело является кометой из другой звёздной системы. Ранее также стало известно, что 3I/ATLA продемонстрировал необычный манёвр в виде негравитационного ускорения.

Кроме того, появилась информация, что объект вновь изменил свой цвет и стал бледно-голубым. Изначально 3I/ATLAS был зелёного цвета. Затем астрономы заметили синее свечение.